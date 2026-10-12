Çanakkale\'de makine arızasıyla sürüklenen teknedeki 2 kişi Eceabat\'ta emniyete alındı

Çanakkale'de makine arızasıyla sürüklenen teknedeki 2 kişi Eceabat'ta emniyete alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Makine arızası nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda Nara Burnu önlerinde sürüklenmeye başlayan 17 metrelik teknenin kaptanı durumu VTS'ye bildirdi. Kıyı Emniyeti botu, içindeki 2 kişiyle birlikte tekneyi Eceabat'ta emniyete aldı.
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyetine ait bot ile yedeklenerek Eceabat'ta emniyete alındı.
Çanakkale Boğazı'nda Nara Burnu önlerinde içinde 2 kişi bulunan 17 metre boyundaki tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KEGM-6' botu sevk edildi.
Kurtarma faaliyetleri neticesinde tekne, içerisindeki 2 kişi ile birlikte Eceabat'ta emniyete alındı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?