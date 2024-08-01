Çanakkale'de Masaj Salonunda Kezzap Saldırısı Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çanakkale'de Masaj Salonunda Kezzap Saldırısı Davası Devam Ediyor

Çanakkale'de bir masaj salonunda gerçekleşen kezzap saldırısı davasının ikinci duruşması görüldü. Tutuklu sanık Ramazan Akarsu'nun tutukluluk halinin devamına karar verilirken, sanık duruşmadaki savunmasında maddi ve manevi zararları karşılamaya hazır olduğunu belirtti.

01.08.2024 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de masaj salonunda Buket Arıyel'e (24) kezzapla saldıran tutuklu sanık Ramazan Akarsu'nun (41), 'canavarca hisle silahla kasten yaralama' suçundan 2'nci Asliye Ceza Hakimliği'nde açılan davanın 2'nci duruşması görüldü. Tutuklu sanık Ramazan Akarsu'nun tutukluluk halinin devamına karar verilirken, tutuklu sanık duruşmadaki savunmasında, "Maddi, manevi bütün zararları karşılamaya hazırım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Olay, 26 Aralık tarihinde İsmetpaşa Mahallesi'nde, bir masaj salonunda meydana geldi. İddiaya göre, masaj salonuna gelen Ramazan Akarsu ile masaj salonu çalışanı Buket Arıyel arasında nedeni henüz belli olmayan bir tartışma çıktı. Ramazan Akarsu yanında getirdiği iddia edilen kezzabı Buket Arıyel'in yüzüne attı. Kadının çığlıkları sonrası olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Buket Arıyel Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Buket Arıyel'in Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ezine'de gözaltına alınan Ramazan Akarsu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Buket Arıyel'in (24) yüzüne kezzap atarak yaralayan Ramazan Akarsu'nun (41) 3 Aralık'ta sosyal medya hesabından 'Sevdiğinin yüzüne kezzap attı' başlığıyla video paylaştığı ortaya çıktı.

Ramazan Akarsu hakkında, 'canavarca hisle silahla kasten yaralama' suçundan Buket Arıyel'de karşı ve olay günü Buket Arıyel ve Ramazan Akarsu'yu ayırmaya çalışan Tuğçe Yavuz'a karşı 'basit yaralama' suçundan 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nde dava açıldı. Davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ramazan Akarsu, SEGBİS sistemiyle katılırken, müşteki Tuğçe Yavuz duruşma salonunda hazır bulundu. Müşteki Buket Arıyel ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada müşteki Buket Arıyel ve Tuğçe Yavuz'un avukatları, tutuklu sanık Ramazan Akarsu'nun tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesini talep etti.

Tutuklu sanık Ramazan Akarsu, duruşmadaki savunmasında, "Maddi, manevi bütün zararları karşılamaya hazırım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Hakim, tarafların dinlenilmesinin ardından Ramazan Akarsu'nun tutukluluk halinin devamına karar verirken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Eylül tarihine erteledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, Mahkeme, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Masaj Salonunda Kezzap Saldırısı Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
11:23 YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan’dan Anıtkabir ziyareti İşte Özel Defter’e düştüğü çarpıcı not YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e düştüğü çarpıcı not
11:04 Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum
10:20 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
09:03 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
10:33 Urla’daki yangın ormanı küle çevirdi Ünlü şarkıcı Aslı Zen’in evi alevlerin arasında kaldı Urla'daki yangın ormanı küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
10:07 İzmir’deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu
09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
08:24 Haniye için ilk tören Tahran’da yapıldı On binlerce kişi “İsrail ve ABD’ye ölüm“ sloganları attı Haniye için ilk tören Tahran'da yapıldı! On binlerce kişi "İsrail ve ABD'ye ölüm" sloganları attı
08:17 Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor
00:59 AYM kararı sonrası Özel’den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir AYM kararı sonrası Özel'den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir
00:26 AYM’den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde AYM'den Can Atalay kararı: Milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 12:32:38. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Masaj Salonunda Kezzap Saldırısı Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement