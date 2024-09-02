Çanakkale\'de Motosiklet Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ekrem Ertük yönetimindeki 03 VN 882 plakalı kamyon ile Gökhan Güven yönetimindeki 17 AEH 292 plakalı motosiklet Çan - Çanakkale çevre yolu Tepeköy kavşağında çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Gökhan Güven iş makinesi ve itfaiye ekiplerinin yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine sevk edildi. Çan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE