Çanakkale'de Motosiklet Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Motosiklet Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Çanakkale\'de Motosiklet Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki bir motosiklet kazasında Gökhan Güven ağır yaralandı. Ekrem Ertük yönetimindeki kamyon ile Güven'in motosikletinin çarpıştığı kaza, Tepeköy kavşağında meydana geldi. Yaralı, itfaiye ve iş makinesi ekiplerinin yardımı ile sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

02.09.2024 14:45
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ekrem Ertük yönetimindeki 03 VN 882 plakalı kamyon ile Gökhan Güven yönetimindeki 17 AEH 292 plakalı motosiklet Çan - Çanakkale çevre yolu Tepeköy kavşağında çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Gökhan Güven iş makinesi ve itfaiye ekiplerinin yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine sevk edildi. Çan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Motosiklet Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Motosiklet Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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