Çanakkale'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Bahçedere köyü yakınlarında zirai alanda başladı. Rüzgarın da etkisiyle yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan 2 helikopter, 4 uçak, karadan ise 3 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 6 hizmet aracı, 48 personel ile müdahale ediliyor. - ÇANAKKALE