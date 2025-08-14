Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altında

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ayvacık ilçesi Çaltı köyünde saat 15.15 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın saat 17.10 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE