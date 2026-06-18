Çanakkale'de Orman Yangınlarına Karşı Denetimler Sürüyor - Son Dakika
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Çanakkale'de Orman Yangınlarına Karşı Denetimler Sürüyor

Çanakkale\'de Orman Yangınlarına Karşı Denetimler Sürüyor
18.06.2026 20:31
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Jandarma, Çanakkale'de orman yangınlarını önlemek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Çanakkale'de jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı sahada denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlarda önleyici denetim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşların can ve mal güvenliği ile doğal zenginliklerin korunması için denetimler aralıksız sürüyor.

Çanakkale Valiliği, jandarma ekiplerinin sahadaki çalışmasıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Bir kıvılcım, binlerce hektar ormanı yok edebilir. Ormanlarımızı hep birlikte koruyalım" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Çanakkale, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de Orman Yangınlarına Karşı Denetimler Sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Orman Yangınlarına Karşı Denetimler Sürüyor - Son Dakika
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