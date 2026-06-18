Çanakkale\'de Orman Yangınlarına Karşı Denetimler Sürüyor

Çanakkale'de jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı sahada denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlarda önleyici denetim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşların can ve mal güvenliği ile doğal zenginliklerin korunması için denetimler aralıksız sürüyor.

Çanakkale Valiliği, jandarma ekiplerinin sahadaki çalışmasıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Bir kıvılcım, binlerce hektar ormanı yok edebilir. Ormanlarımızı hep birlikte koruyalım" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE