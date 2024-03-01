Çanakkale\'de tarlaya uçan otomobilde 2 kişi yaralandı

Sakarya'da tır sürücüsü kalp krizi geçirerek evin duvarına çarptı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde seyir halindeki bir tırın sürücüsü kalp krizi geçirdi ve kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Tır, bir evin duvarına çarparak durabildi. Sürücü, ekipler tarafından araç içerisinden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada herhangi bir aracın olmaması muhtemel bir faciayı önledi.