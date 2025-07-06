Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobil yandı. Yangın sırasında otomobil önünde park halinde bulunan motosiklette yanarak kullanılamaz hale geldi.
Ayvacık ilçesine bağlı Sapanca köyünde Kemal Cengiz'e ait 17 HU 782 plakalı otomobil evinin önünde nedeni henüz belli olmayan bir şekilde alev aldı. Otomobilin önündeki motosiklet ile otomobil alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Ayvacık Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında otomobil ve motosiklette maddi hasar oluştu. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Park Halindeki Otomobil Yangın Çıkardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?