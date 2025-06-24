Çanakkale\'de Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Çetmi köyünde tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, yangını Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'nde takip ederek, sahadaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Toraman, toplam 205 hektarlık bir alanın etkilendiğini söyledi.

Yangın saat 13.45 sıralarında Çanakkale'nin Ezine ilçesi Çetmi mevkisinde bulunan tarım arazisinde henüz belli olmayan bir nedenle çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, havadan 7 uçak, 6 helikopter; karadan ise 23 arazöz, 5 itfaiye aracı, 4 dozer aracı ile müdahale edildi.

Yangının ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçradığını söyleyen Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, "Yangına 7 uçak, 6 helikopterle havadan müdahalemiz gerçekleşti. Ayrıca 23 arazöz, 4 dozer, 5 de itfaiye aracı, 182 personelle de karadan arkadaşlar müdahalelerini gerçekleştirdiler. Yangın fıstık çamı plantasyon alanında büyük ölçüde etkili oldu. Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum meydana gelmedi. Alan içerisinde bir adet GES tesisi etkilendi. Arkadaşlarımızın ilk tespitlerine göre yaklaşık 80 hektarlık bir ormanlık alan ve 125 hektarlık bir ziraat alanı yangından etkilendi. Toplamda 205 hektarlık bir alan bu yangından etkilenmiş gözüküyor. Yangın etkisini büyük ölçüde kaybetti. Arkadaşlarımızın söndürme müdahaleleri devam ediyor. Büyük geçmiş olsun diyorum" dedi.

İnsan kaynaklı yangınların çoğunluğuna dikkat çeken Vali Toraman, "Son zamanlarda ilimizde özellikle insan kaynaklı orman yangınlarında, arazi yangınlarında bir yoğunluk gözlemleniyor. Biz de kıymet hemşerilerimizden yangına karşı hassasiyetlerinin yüksek olmasını, dikkatli olmalarını, tedbirli olmaları konusunda defahatle uyarılarda bulunduk. Özellikle biçer döver kullanırken ve diğer tarım aletlerini kullanırken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızı bir kere daha sıcaklıkların çok yüksek seyrettiği, nemin düştüğü ve rüzgarın şiddetli olduğu bu mevsimlerde azami dikkat göstermeye davet ediyoruz. Müdahale eden bütün Orman Teşkilatı'nın ve diğer görev alan arkadaşların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yangın bölgesinin emniyetini jandarma ekiplerimiz yeterli kuvvetle aldılar. Ezine- Ayvacık Karayolu'nu dumandan kaynaklı etkilenmesi sebebiyle bir müddet trafiğini kesmek durumunda kaldık. Yaklaşık bir 15 dakika kadar trafik kesilerek tedbir alındı. Emniyet bölge trafiği ekiplerimiz ve jandarma ekiplerimiz vatandaşımızın yangın bölgesindeki can ve mal emniyetini muhafaza etmek için sahada gayretle çalıştılar. Vatandaşlarımızı yangınlara karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE