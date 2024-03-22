Çanakkale\'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 4 şüphelinin yapılan üst ve araç aramasında 2691 Sentetik Ecza ele geçirildi.
Şüpheliler 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçlarından işlem yapılıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE
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Gümüşhane'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir kişinin satmak için şehirler arası otobüsle il dışına ruhsatsız tabanca göndereceği ihbarı üzerine harekete geçildi. Otobüs terminalinde bekleyen bir şahsa ait yöreye özgü ekmek bulunan çuvalı inceleyen ekipler, ekmeklerden birinin içerisine gizlenmiş el yapımı ruhsatsız tabanca buldu. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 691 adet sentetik ecza hap ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından tutuklandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesi ve çevresinde, yangından zarar gören orman arazilerini satma vaadi ile vatandaşlardan para toplayıp kayıplara karışma olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Çiftlikbank vurgununa benzeyen olayda 'İzmirli tosuncuk' olarak bilinen O.A. ve şüphelilerden A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'a Samandağ ilçesinde konuşma gerçekleştirdiği esnada saldırı gerçekleştirildi. O sırada kalabalşığa konuşma yapan Savaş'ı bir kişi sahneden aşağı itti. O anlar kameralara yansıdı.
CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verdi.
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