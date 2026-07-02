Çanakkale'de Yangın: 1 Yaralı - Son Dakika
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Çanakkale'de Yangın: 1 Yaralı

Çanakkale\'de Yangın: 1 Yaralı
02.07.2026 07:42
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Ayvacık'ta çıkan yangında bir kişi yaralandı, ev güçlükle söndürüldü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir evde çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Yangında bir kişi yaralandı.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Gökçetepe Mahallesi'nde saat 05.30 sıralarında İzzet Y.'ye ait işçilerin kaldığı bir müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi kapladı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangına müdahale etmek isteyen bir işçi ise yaralandı. İşçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, diğer evlere sıçramadan güçlükle söndürüldü. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Küçükkuyu, Çanakkale, 3. Sayfa, Güvenlik, Ayvacık, İtfaiye, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de Yangın: 1 Yaralı - Son Dakika

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