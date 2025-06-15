Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Ayvacık ilçesinde çıkan yangınla ilgili söndürme çalışmalarını Dardanos Yangın Yönetim Merkezinden takip etti.
Ayvacık ilçesi Çamköy köyü kırsalında tarım arazisinde çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, yangınla ilgili söndürme çalışmalarını Dardanos Yangın Yönetim Merkezinden takip etti. Vali Toraman, orman yangınını söndürme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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