Çanakkale\'de Yangın: Ormana Sıçradı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde arazide çıkan yangın ormana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

Yangın saat 15.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Ahmetçe köyü yakınlarındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle başladı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ayvacık Ahmetçe köyü kırsalında arazide çıkan yangına 5 helikopter, 14 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracı ile müdahale edilmektedir" ifadelerini kullandı.