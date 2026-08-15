İran'dan Trump'a Hürmüz Boğazı yanıtı: Ne tweetle ne uçak gemisiyle ele geçirilebilir - Son Dakika
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İran'dan Trump'a Hürmüz Boğazı yanıtı: Ne tweetle ne uçak gemisiyle ele geçirilebilir

İran\'dan Trump\'a Hürmüz Boğazı yanıtı: Ne tweetle ne uçak gemisiyle ele geçirilebilir
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nı "Amerikan toprağı ilan edeceğine" dair sözlerine, "Hürmüz Boğazı, ne tweetle ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle ne emir çıkararak ne de seçim konuşmasıyla. ifadesiyle yanıt verdi. ABD'nin İran'a karşı stratejik ve ağır yenilgiler aldığını da kabul etmesi gerektiğini söyleyen Garibabadi, "Hürmüz Boğazı İran'ındı, İran'ındır ve İran'ın olacaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı iddiasına cevap verdi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI İRAN'INDI, İRAN'INDIR VE İRAN'IN OLACAKTIR"

Garibabadi, "Hürmüz Boğazı, ne tweetle ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle ne emir çıkararak ne de seçim konuşmasıyla... İran ne tehditten korkar ne de güç gösterisiyle sindirilebilir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'a hitap eden ve ABD'nin İran'a karşı stratejik ve ağır yenilgiler aldığını kabul etmesi gerektiğini söyleyen Garibabadi, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Hürmüz Boğazı İran'ındı, İran'ındır ve İran'ın olacaktır. Bu boğaz, yalnızca İran'ın emriyle kapanacak ve açılacak ve gerçek yenilgiyi kabul etmediğiniz ve hayallerden vazgeçmediğiniz sürece, İran (Hürmüz Boğazı'nda) abluka uygulamaya devam edecektir."

İran'dan Trump'a Hürmüz Boğazı yanıtı: Ne tweetle ne uçak gemisiyle ele geçirilebilir
Kazım Garibabadi

TRUMP "HÜRMÜZ BOĞAZI'NI ABD TOPRAĞI İLAN EDECEĞİM" DEMİŞTİ

Trump, dün yaptığı bir açıklamada, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savunarak "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim." iddiasını ortaya atmıştı.

İranlı yetkililer, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahaleleri, deniz ablukası ve 17 Haziran'da Tahran-Washington arasında imzalanan mutabakatın gerekliliklerini yerine getirmediği sürece Boğaz'ın açılmayacağını sık sık dile getiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu ve bu kontrolü ellerinde tutabileceklerini düşündüğünü ifade etmişti.

İran'da savaşı koordine eden en üst askeri birim olan Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, dün yaptığı açıklamada, Trump'ın iddiasını yalanlayarak "İran'ın izni ve gözetimi dışında hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapamayacağını" belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan Trump'a Hürmüz Boğazı yanıtı: Ne tweetle ne uçak gemisiyle ele geçirilebilir - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Avci Murat Avci:
    doğru o coğrafya da kimin sınırları varsa onlara aittir. 0 0 Yanıtla
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