6 yıllık firarı sona eren Serkan Kurtuluş'un Türkiye’ye getirilme görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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6 yıllık firarı sona eren Serkan Kurtuluş'un Türkiye’ye getirilme görüntüleri ortaya çıktı

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Yıllardır sürdürülen hukuki mücadelenin ardından Türkiye’ye iade edilen suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş’un ülkeye getirilme görüntüleri paylaşıldı. Özel ekiplerce kelepçelenerek uçaktan indirilen zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Arjantin’den iadesi sağlanan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, emniyet güçlerinin düzenlediği özel operasyonla Türkiye’ye getirildi. Kırmızı bültenle aranan çete liderinin İstanbul Havalimanı’nda uçaktan indirilip emniyet birimlerine teslim edildiği anlara ait görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

UÇAKTAN İNDİRİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonla Türkiye’ye getirilen Serkan Kurtuluş’un ilk görüntüleri ortaya çıktı. Özel polis ekibi nezaretinde kelepçeli şekilde uçaktan indirilen Kurtuluş, geniş güvenlik önlemleri altında apronda bekleyen polis aracına bindirildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Interpol ekiplerince teslim alınan çete lideri, işlemlerinin tamamlanması amacıyla Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

6 yıllık firarı sona eren Serkan Kurtuluş'un Türkiye’ye getirilme görüntüleri ortaya çıktı

BOMBA YALANI DA İADEYİ ENGELLEYEMEDİ 

Yaklaşık 6 yıl süren iade sürecini durdurabilmek için Arjantin’de sığınma talebinden açlık grevine kadar her yolu deneyen Kurtuluş'un, getirilme esnasında da provokasyonlarına devam ettiği öğrenildi. 

Brezilya’daki aktarma sırasında İspanyolca "Uçakta bomba var" diye bağırarak uçağı tahliye ettirmeye çalışan şüphelinin bu hamlesi, Türk Interpol heyetinin müdahalesiyle boşa çıkarıldı.

6 yıllık firarı sona eren Serkan Kurtuluş'un Türkiye’ye getirilme görüntüleri ortaya çıktı

ÇOK SAYIDA SUÇTAN YARGILANACAK 

Cinayet, suç örgütü kurma, silahlı yağma ve tehdit gibi birçok ağır suçlamadan kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş, emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Serkan Kurtuluş, Brezilya, Arjantin, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Serkan Kurtuluş 6 yıllık firarı sona eren Serkan Kurtuluş'un Türkiye’ye getirilme görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6 yıllık firarı sona eren Serkan Kurtuluş'un Türkiye’ye getirilme görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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