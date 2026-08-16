Ön otopsi raporu çıktı! İşte Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni - Son Dakika
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Ön otopsi raporu çıktı! İşte Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni

Ön otopsi raporu çıktı! İşte Eren Kaşıkçı\'nın ölüm nedeni
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29 Temmuz’da Sarıyer’deki evinde ölü bulunan MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu ünlü şef Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni netleşmeye başladı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön otopsi raporunda, Kaşıkçı'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirildi.

MasterChef Türkiye’nin 2021 yılı şampiyonu şef Eren Kaşıkçı’nın ani ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndaki ilk incelemeler tamamlandı. 

Sarıyer'deki evinde cansız bedeni bulunan Kaşıkçı için hazırlanan ön otopsi raporunda, bilinen bir kronik rahatsızlığı ya da hayati tehlikeye yol açabilecek bir sağlık sorunu bulunmadığı belirtildi. Uzmanlar tarafından yapılan ilk değerlendirmelerde, ünlü şefin ölümünün kalp krizi kaynaklı olduğu ifade edildi.

VEFATINDAN 14-15 SAAT SONRA BULUNDU

Acı olay, Kaşıkçı’ya uzun süre ulaşamayan ortağının durumdan şüphelenerek eve gitmesi üzerine ortaya çıkmıştı. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler tarafından Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan cansız beden üzerinde yapılan incelemelerde acı bir detay da gün yüzüne çıktı. Ceset üzerindeki renk değişimi ve organların durumu dikkate alınarak yapılan incelemede, Kaşıkçı’nın cansız bedeninin bulunmasından yaklaşık 14 ila 15 saat önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ön otopsi raporu çıktı! İşte Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni

GÖZLER NİHAİ RAPORDA

Ünlü şefin sevenlerini yasa boğan ölümüne ilişkin yetkili makamlarca yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın ve hukuki sürecin, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak nihai raporun savcılık dosyasına girmesinin ardından resmi olarak tamamlanması bekleniyor.

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Son Dakika Magazin Ön otopsi raporu çıktı! İşte Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ön otopsi raporu çıktı! İşte Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni - Son Dakika
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