Çanakkale'de Yangın Ormanlık Alana Sıçradı

11.08.2025 14:28
Kepez beldesinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana ulaştı. Müdahale sürüyor.

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

