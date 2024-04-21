Çanakkale\'de yapılan aramada 186 gram uyuşturucu ele geçirildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polisler tarafından bir evde yapılan aramada 186 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde kullanımını ve satışını engellemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince H.Ç.'nin evinde yapılan aramada 186 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere polis tarafından el konuldu. - ÇANAKKALE
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Elazığ'ın Aşağı Demirtaş mevkiinde yaşayan 68 yaşındaki Birgül Kılıç'tan haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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