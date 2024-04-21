Çanakkale'de yapılan aramada 186 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Çanakkale'de yapılan aramada 186 gram uyuşturucu ele geçirildi

Çanakkale\'de yapılan aramada 186 gram uyuşturucu ele geçirildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polisler tarafından bir evde yapılan aramada 186 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını ve satışını engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

21.04.2024 09:34
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polisler tarafından bir evde yapılan aramada 186 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde kullanımını ve satışını engellemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince H.Ç.'nin evinde yapılan aramada 186 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere polis tarafından el konuldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de yapılan aramada 186 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de yapılan aramada 186 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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