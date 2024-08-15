Çanakkale\'deki Anzak Mezarlığı Yangında Zarar Gördü

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Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu bölgesinde bulunan yabancı mezarlıklardan Anzak mezarlığı olan 'Canterbury Mezarlığı' alevlerden zarar gördü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Eceabat ilçesi yakınlarında başladı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan 8 uçak, 12 helikopter ile karadan ise 51 arazöz ve 780 personel müdahale ediliyor. Yangında Anzak Koyu bölgesinde bulunan Yabancı Mezarlıklardan Anzak Mezarlığı olan 'Canterbury Mezarlığı' yanarak zarar gördü.

Canterbury Mezarlığı

Arıburnu yolunun doğusunda, Walker's Sırtı'nın altında bulunan Canterbury Mezarlığı, 1919'dan sonra tekil mezarların taşınarak çevredeki diğer mezarlıkların birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Mezarlık adını Canterbury Taburu'ndan almaktadır. Bunun nedeni ise bu mezarlıkta yatan askerlerden 22'sinin adı geçen taburun personeli olmasıdır. Alan, savaş boyunca Yeni Zelanda harekat bölgesi olarak kalmıştır. 12 metreye 23 metre boyutlarındaki dikdörtgen mezarlık, 276 metre alanı kaplamaktadır ve denize cephelidir. İki arsadan oluşan mezarlıkta toplam beş sıra mezar vardır. Mezarlıkta kimliği belirlenen 22 Yeni Zelandalı askerin yanı sıra; kimliği belirlenemeyen 4 Yeni Zelandalı asker ve hakkında hiçbir şey bilinmeyen 1 asker gömülüdür. - ÇANAKKALE