Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

3.Sayfa

Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.22'de Çan ilçesine bağlı Göle köyü yakınlarında ziraat arazisinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Saat 16.32'de Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangına havadan 4 helikopter, 5 uçak, karadan ise 12 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, 3 dozer, 3 hizmet aracı, 3 treyler, 2 itfaiye ve 63 personelle kontrol altına almak için müdahale edildi. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın saat 17.34 itibariyle ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE