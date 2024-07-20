Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam başlayan orman yangını, 19 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 17 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

20.07.2024 16:34
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam başlayan ormanlık alandaki yangın 19 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 17 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ayvacık ilçesi Gemedere Çayı mevkisi yakınlarındaki dün akşam saat 21.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Gece boyu süren müdahalede alevler gücünü yitirdi. Yangına havadan 1 helikopter, karadan ise toplam 41 arazöz ile su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve toplam 248 personel müdahale edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından 19 saat sonra saat 16.00'da kontrol altına alındı. Yangında 17 hektar orman alanı zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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