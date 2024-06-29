Çanakkale'deki orman yangınında Cezayirli Hasan Paşa Köşkü kurtuldu

3.Sayfa

Alevler, Cezayirli Hasan Paşa Köşkü'nü teğet geçti

Çanakkale'deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, Cezayirli Gazi Hasan Paşa Köşkünü adeta teğet geçti. Köşkün çevresindeki tarım arazileri yandı. Köşk yanmaktan son anda kurtuldu. Yangın kısmen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ezine ilçesine bağlı Üvecik ve Yeniköy köyleri arasında saat 16.30 sıralarında tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale etti. Yangın kısmen kontrol altına alındı.

Ezine ilçesinde, Üvecik, Yeniköy ve Mahmudiye köyleri arasında Batak Ovası'na hakim bir konumda bulunan 18'inci yüzyılın ortalarında yaptırılan Cezayirli Hasan Paşa Köşkü, yangından son anda kurtuldu. Köşkün yakınına gelen alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Cezayirli Hasan Paşa Köşkü

Ezine ilçesinde, Üvecik, Yeniköy ve Mahmudiye köyleri arasında Batak Ovası'na hakim bir konumda bulunan Cezayirli Hasan Paşa Köşkü, bugün hiçbir kalıntısı bulunmayan 18. yüzyılda Yerkesik köyü olarak bilinen yerleşim alanı içerisinde ayakta kalmayı başaran tek yapı olarak dikkat çekiyor. Yüksekçe bir bodrum katla birlikte üç katlı olan yapının güney yönden direk ikinci kata giriş sağlayan bir kapısı bulunuyor. Kapının önünde ahşap olduğu düşünülen merdiven ve podyum kısmı günümüze kadar ulaşmadığı gibi, yapının iç kısmında bulunan ara bölmelerden hiçbiri de mevcut değil. Yapının çatı kısmının köşelerinde küçük balkon şeklinde ve kule görünümündeki fenerlikler ilginç görüntü oluşturuyor.