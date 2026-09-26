Çanakkale Gökçeada açıklarında arızalanan bottaki 6\'sı çocuk 14 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında fiber karinalı lastik botları arızalanınca sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 14 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Gökçeada ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğunu tespit etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-308' tarafından 6'sı çocuk toplamda 14 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.