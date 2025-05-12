Çanakkale Kazasında Ölen İki Kadın Toprağa Verildi - Son Dakika
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Çanakkale Kazasında Ölen İki Kadın Toprağa Verildi

Çanakkale'de kamyon-otobüs kazasında hayatını kaybeden Aynur Kocabey ve Fatma Bektaş Tekirdağ'da defnedildi.

12.05.2025 17:27
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Çanakkale kazasında ölen 2 kadın Tekirdağ'da toprağa verildi

TEKİRDAĞ - Çanakkale'de kamyon ile otobüsün çarpışması sonucu hayatını kaybeden 8 kişiden Aynur Kocabey ile Fatma Bektaş için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Geçtiğimiz gün Çanakkale'nin Ezine Karayolunda meydana gelen kazada, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler arasında yer alan Aynur Kocabey ve Fatma Bektaş için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cenaze namazı kılındı.

Fatma Bektaş için dün Süleyman Mehmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defin işlemi gerçekleştirilirken, Aynur Kocabey'in cenazesi ise bugün aynı camide düzenlenen törenin ardından dualarla Eski Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene yakınları, komşuları ve sevenleri katılarak gözyaşı döktü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale Kazasında Ölen İki Kadın Toprağa Verildi - Son Dakika

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