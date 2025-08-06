Vicdansız hareket! \'Canımız sıkıldı\' deyip esnafın tezgahını dağıttılar

Malatya'da, "canı sıkıldığını" ifade eden bir grup gencin yaptığı vicdansızlık tepki çekti. Geçimini karpuz satarak sağlayan bir esnafın tezgahına araçla çarpan kişiler, olay yerinden uzaklaştı. Parçalanan karpuzlar nedeniyle büyük bir maddi kayıp yaşayan esnafın durumu sosyal medyada olayı izleyenlerin vicdanlarını sızlattı.

BİR DE PAYLAŞIM YAPTILAR

Görüntülerde, hızla gelen bir otomobilin yol kenarındaki tezgaha çarptığı, karpuzların yere savrularak ezildiği anlar yer aldı. Olayın ardından kaçan şahısların "canımız sıkıldı" paylaşım yapınca skandal ortaya çıktı.