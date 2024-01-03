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Canını hiçe sayan çoban kediyi köpeklerden böyle kurtardı - Son Dakika
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Canını hiçe sayan çoban kediyi köpeklerden böyle kurtardı

Canını hiçe sayan çoban kediyi köpeklerden böyle kurtardı Muş'un Yukarıyongalı Köyü'nde köpeklerin saldırdığı kedi, çoban Hüseyin Omur tarafından kurtarıldı.

Canını hiçe sayan çoban kediyi köpeklerden böyle kurtardı
03.01.2024 - 23:34,
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Canını hiçe sayan çoban kediyi köpeklerden böyle kurtardı

MUŞ - Muş'un Yukarıyongalı Köyü'nde köpeklerin saldırdığı kedi, çoban Hüseyin Omur tarafından kurtarıldı.

Keçilere saman verdiği esnada köpeklerin kediye saldırdığını fark eden Hüseyin Omur, canını hiçe sayarak kediyi köpeklerin ağzından kurtardı. Kurtarılan kedi sürünerek bölgeden uzaklaştı. Köpekleri uzaklaştırdıktan sonra kediyi veterinere götürmek için geri dönen Omur, kedinin köyün içinde kaybolduğundan dolayı bulamadığını söyledi.

Keçilerini bırakarak kediyi kurtarmak için canını hiçe sayan Omur, "Keçilerin yanındaydım birden baktım köpekler kediye saldırdı. Koştum kediyi kurtardım ama yaralanmıştı. Köpekleri olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra kediyi veterinere götürmek için geri geldiğimde bulamadım" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Canını hiçe sayan çoban kediyi köpeklerden böyle kurtardı - Son Dakika


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