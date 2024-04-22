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Canını hiçe saydı: Drift atan otomobilin üzerine böyle atladı

EDİRNE - Edirne'de bir araya gelen Trakya'daki modifiyeli otomobil severlerin gösterisi sırasında bir vatandaş canını hiçe sayarak drift atan otomobilin üzerine atladı, yürekleri ağza getirdi.

Edirne Sarayiçi Er Meydanında düzenlenen modifiyeli araç fuarında toplanan sürücüler otomobiller drift gösterisi sergileyerek adeta nefes kesti.

Yapılan etkinlikte drift atan otomobilin üzerine atlayan bir kişi canını hiçe sayarken, sürücü ise hiç aldırış etmeden drift atmaya devam etti.

Canını hiçe sayan bir vatandaş da telefonuyla görüntü çekerken otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaşanan tehlikeli gösterisi dron ile havadan da görüntülendi. Bazı otomobillerin lastikleri de yanarak patladı.

Sırasıyla otomobillerinin yanlayarak drift atan otomobillerin de gösterisinin ardından gerçekleştirilen etkinlik kazasız bir şekilde sona erdi.