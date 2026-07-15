Çankaya Belediye Başkanı Güner tutuklandı

Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheliden 25'i, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, Güner'in de aralarında bulunduğu 25 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANKARA