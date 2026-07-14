Çankaya Belediye Başkanı Güner adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Çankaya Belediye Başkanı Güner adliyeye sevk edildi

14.07.2026 10:51
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Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 30 şüheli, 'suç örgütü kurma', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 30 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonuyla Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile bazı belediye bürokratlarının da aralarında olduğu 30 kişi, 'suç örgütü kurma', 'suç örgütüne üye olma', 'rüşvet alma ve verme' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alındı.

GÜNER DAHİL 30 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Başkan Güner de dahil olmak üzere 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.

EMNİYET İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

CHP'li Güner, emniyetteki ifadesinde, "Mal varlığım belediye başkanı olarak seçilmemden önce olan mal varlıklarıdır. Kişisel birikim ve miras yoluyla edinilmiştir. Kripto hesabım yoktur" demişti.

Güner, geçimini, belediye başkanı maaşı ve belediye meclisi huzur hakkından gelen miktarlarla sağladığını ve ayrıca mirastan intikal eden bir daireden kira geliri olduğunu ifade ederek, "Görev sürem boyunca görev ve sorumluluğum itibarıyla ihale ve alım işlemleri benim belirlediğim süreçler değildir. İlgili müdürlüklerce hazırlıklar ve usulleri yapıldıktan sonra mali hizmetler müdürlüğüne gönderilir ve Merkezi Satın Alma Bürosu tarafından ihaleleri yapılır. Bu benden önce de aynı şekilde işleyen usul, benden sonra da devam etmektedir. İhalelerin hazırlanışı ve yapılmasından bilgim ve ilgim yoktur. Dolayısıyla herhangi bir kriter belirlemedim" şeklinde kendini savundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Çankaya Belediye Başkanı Güner adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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