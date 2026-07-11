Çankaya Belediye Başkanı Güner: "Birkaç saat içerisinde Ankara'da olacağım, bunu ilgili tüm makamlara da bildirdim" - Son Dakika
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Çankaya Belediye Başkanı Güner: "Birkaç saat içerisinde Ankara'da olacağım, bunu ilgili tüm makamlara da bildirdim"

11.07.2026 08:58
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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, belediyeye yönelik operasyonla ilgili sosyal medyadan açıklama yaparak, birkaç saat içinde Ankara'da olacağını ve soruşturma detayları netleşince kamuoyunu bilgilendireceğini duyurdu.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Önceden planlı olduğu üzere birkaç saat içerisinde Ankara'da olacağım. Bunu ilgili tüm makamlara da bildirdim" dedi.

Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Çankaya Belediye Başkanı Güner şunları kaydetti:

"Sabah saatlerinde belediye binamızda ve bürokratlarımızın evlerinde gerçekleştirilen arama dolayısıyla operasyondan haberdar olmuş bulunuyoruz.

Önceden planlı olduğu üzere birkaç saat içerisinde Ankara'da olacağım. Bunu ilgili tüm makamlara da bildirdim. Yine evimde arama yapmak üzere gelen ekiplere de yedek anahtar ulaştırdım ve bütün arkadaşlarımızdan emniyet güçlerimize yardımcı olmalarını istedim.

Göreve geldiğimizden bu yana bu kurumu en iyi şekilde yönettiğimizi ve bize güvenen hiç kimseye karşı mahcup olacak en ufak bir davranışımızın olmadığını tüm komşularımızın bilmesini isterim.

Soruşturmanın detayları ve sebepleri netleştiğinde konuya ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuyla paylaşacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA

Hüseyin Can Güner, Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Çankaya, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çankaya Belediye Başkanı Güner: 'Birkaç saat içerisinde Ankara'da olacağım, bunu ilgili tüm makamlara da bildirdim' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankaya Belediye Başkanı Güner: "Birkaç saat içerisinde Ankara'da olacağım, bunu ilgili tüm makamlara da bildirdim" - Son Dakika
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