Çankaya'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Ankara Çankaya'da bir arazide çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına

alındı.

Çankaya ilçesi Çiğdem Mahallesi'nde yer alan bir arazide bilinmeyen bir nedenden dolayı ot yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı. - ANKARA