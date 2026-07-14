Ankara Çankaya'da bir arazide çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına
alındı.
Çankaya ilçesi Çiğdem Mahallesi'nde yer alan bir arazide bilinmeyen bir nedenden dolayı ot yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı. - ANKARA
Son Dakika › 3. Sayfa › Çankaya'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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