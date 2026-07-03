Çankaya'da Satış Ofisinde Yangın - Son Dakika
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Çankaya'da Satış Ofisinde Yangın

Çankaya\'da Satış Ofisinde Yangın
03.07.2026 20:53
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Çankaya'daki YDA Center'da çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, maddi hasar meydana geldi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir satış ofisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, saat 19.00 sıralarında Çankaya Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Kızılay istikametinde bulunan YDA Center satış ofisinde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Yangın yalnızca maddi hasar ile atlatılırken, itfaiye ekiplerinin soğutma işlemine devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Çankaya'da Satış Ofisinde Yangın - Son Dakika

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