Çankaya\'da Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kızılay Mahallesi Konur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın 2'nci katında bulunan boş dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina ve altındaki dükkan tedbir amaçlı boşaltılırken, yangın çok büyümeden söndürüldü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA