Çankaya Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Çankaya Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında, aralarında İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da bulunduğu 3 kişi daha gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Çankaya Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma" suçlarından 25 şüphelinin tutuklandığı hatırlatıldı. Açıklamada, soruşturma kapsamında aralarında İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da bulunduğu 3 şüphelinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA