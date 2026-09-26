Çankırı-Ankara yolunda kontrolsüz otomobil takla attı, sürücü öldü, 2 kişi yaralandı

Çankırı-Ankara yolunda kontrolsüz otomobil takla attı, sürücü öldü, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı-Ankara karayolunda sabah saatlerinde kontrolden çıkan otomobil takla attı; kazada sürücü hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çankırı- Ankara karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Çankırı-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Baloğlu yönetimindeki 37 BB 986 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ve araçta bulunan S.D. ve Ü.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde sürücü, Mehmet Baloğlu'nun hayatının kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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