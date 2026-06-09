Çankırı'da 51 Suçlu Yakalandı

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs yakalandı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 1 Haziran-7 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimler ve operasyonlar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6'sı tutuklandı.

Öte yandan, yapılan operasyonlarda ise 8 kök kenevir, 246 adet sentetik ecza hapı, 46,85 gram likit esrar ve 700 adet dolu makaron, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Denetimlerde ise bin350 araç sürücüsüne idari işlem yapılırken, 185 araç trafikten men edildi. - ÇANKIRI