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Çankırı'da yapılan denetimlerde 9 aranan şahıs yakalandı, 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Çankırı'da yapılan denetimlerde 9 aranan şahıs yakalandı, 3'ü tutuklandı

Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü tutuklandı.

Çankırı\'da yapılan denetimlerde 9 aranan şahıs yakalandı, 3\'ü tutuklandı
27.12.2023 - 09:03,
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Çankırı'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da yapılan denetimlerde 9 aranan şahıs yakalandı, 3'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da yapılan denetimlerde 9 aranan şahıs yakalandı, 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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