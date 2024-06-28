Çankırı'da Balya Makinesinde Çıkan Yangın Tarlaya Sıçradı - Son Dakika
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Çankırı'da Balya Makinesinde Çıkan Yangın Tarlaya Sıçradı

Çankırı'da Aşağıpelitözü mevkiinde bulunan bir tarlada balya makinesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tarlaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak 20 dönümlük tarla ve içindeki mahsuller zarar gördü.

28.06.2024 09:39
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Çankırı'da balya makinesinde çıkan yangının sıçradığı 20 dönümlük tarla ve içindeki mahsuller zarar gördü.

Olay, dün Aşağıpelitözü mevkiinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada balya yapan makinede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tarlaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaklaşık 20 dönüm tarladaki biçili haldeki mahsuller zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da Balya Makinesinde Çıkan Yangın Tarlaya Sıçradı - Son Dakika

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