Çankırı\'da Bir Evden 3 Kamyon Çöp Çıktı

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Çankırı'da belediye ekiplerinin vatandaşların kötü koku geldiği şikayetleri sebebiyle gittikleri evden 3 kamyon çöp çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Tuzlu Bağları Berke Sokak'ta yaşayan B.C. isimli yaşlı vatandaşın evinden çevreye yayılan kötü kokulardan rahatsız olan mahalle sakinleri, durumu belediyeye bildirdi. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine ekipler, söz konusu adrese gitti. İçeri giren ekipler, çöp evle karşılaştı. Evdeki çöplerin boşaltılması için çalışma başlatan ekipler tarafından evden 3 kamyon dolusu çöp çıkartıldı. - ÇANKIRI