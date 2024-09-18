Çankırı'da Bir Evden 3 Kamyon Çöp Çıktı - Son Dakika
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Çankırı'da Bir Evden 3 Kamyon Çöp Çıktı

Çankırı\'da Bir Evden 3 Kamyon Çöp Çıktı

Çankırı'nın Fatih Mahallesi'nde yaşanan kötü koku şikayetleri üzerine belediye ekipleri bir eve gitti. Ekipler, yaşlı vatandaşın evinden 3 kamyon çöp çıkardı.

18.09.2024 16:11  Güncelleme: 16:12
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Çankırı'da belediye ekiplerinin vatandaşların kötü koku geldiği şikayetleri sebebiyle gittikleri evden 3 kamyon çöp çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Tuzlu Bağları Berke Sokak'ta yaşayan B.C. isimli yaşlı vatandaşın evinden çevreye yayılan kötü kokulardan rahatsız olan mahalle sakinleri, durumu belediyeye bildirdi. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine ekipler, söz konusu adrese gitti. İçeri giren ekipler, çöp evle karşılaştı. Evdeki çöplerin boşaltılması için çalışma başlatan ekipler tarafından evden 3 kamyon dolusu çöp çıkartıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da Bir Evden 3 Kamyon Çöp Çıktı - Son Dakika

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