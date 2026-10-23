İsminin kurbanı olmuş! Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası - Son Dakika
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İsminin kurbanı olmuş! Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası

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İsminin kurbanı olmuş! Ahmet Çakar\'ın Azerbaycan\'a giriş yasağının perde arkası
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Azerbaycan'ın ülkeye girişini yasakladığı listede resminin ve adının geçmesi üzerine açıklama yapan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, olayın isim benzerliğinden kaynaklandığını belirterek "35 sene önce de yine o Ahmet Çakar yüzünden evime haciz gelmişti" dedi.

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Azerbaycan'ın Türkiye'den bazı isimleri "persona non grata" (istenmeyen adam) ilan ederek ülkeye girişlerini yasakladığı listede adının ve fotoğrafının yer almasına ilişkin yaşanan karışıklığı anlattı. Isim benzerliği nedeniyle listede kendi görselini gördüğünü belirten Çakar, olayın eski MHP Milletvekili ve gazeteci Ahmet Çakar ile karıştırılmasından kaynaklandığını açıkladı.

"EKRANDA RESMİMİ VE FATİH ERBAKAN'I YAN YANA GÖRDÜM"

Televizyonda haberi gördüğü andaki şaşkınlığını dile getiren Ahmet Çakar, süreci şu sözlerle aktardı: "Dün evde oturuyordum, kahve içiyordum. Televizyonda spiker, 'Azerbaycan 30 Türk vatandaşını persona non grata ilan etti' dedi. Listedekiler genelde muhafazakâr kesimden insanlar, akademisyenler falan... Derken 'Ahmet Çakar, eski hakem, futbol yorumcusu' denilerek ekranda kendi resmim yayınlandı. Bir baktım, ben ve Fatih Erbakan yan yanayız! Dedim ki 'Fatih Erbakan'la bu listede benim ne işim var?' O sırada telefonlar çalmaya başladı. Olayı anlamaya çalışıyorum, ben Azerbaycan'la ilgili hiçbir şey konuşmadım ki! Annem bile arayıp 'Oğlum senin Azerbaycan'la ne işin var?' diye sordu."

"35 SENE ÖNCE DE EVİME HACİZ GELMİŞTİ"

Durumu sonradan kavradığını belirten ünlü yorumcu, karıştırıldığı kişinin gazeteci ve eski milletvekili olan adadaşı olduğunu vurgulayarak, "Sonra uyandım. Meğer Akit'te yazan eski MHP milletvekili Ahmet Çakar varmış, onunla beni karıştırmışlar. 35 sene önce de yine o Ahmet Çakar yüzünden benim evime haciz gelmişti" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar olayı şöyle anlattı; 

  • “Dün evde oturuyordum, kahve içiyordum. Ayaklarımı da sehpanın üzerine uzatmıştım.”
  • “Televizyonda spiker, ‘Azerbaycan 30 Türk vatandaşını persona non grata, yani istenmeyen adam ilan etti ve ülkeye girişlerini yasakladı’ dedi.”
  •  “Hep muhafazakâr kesimden insanlar, akademisyenler falan...”
  • “‘Ahmet Çakar, eski hakem, futbol yorumcusu’ dedi. Ekranda kendi resmimi gördüm!”
  • “Bir baktım, ben ve Fatih Erbakan yan yanayız!”
  • “Dedim ki ‘Fatih Erbakan'la bu listede benim ne işim var?’”
  • “O sırada telefonlar başladı çalmaya, elimde pır pır ötüyor.”
  • “Ulan olayı anlamaya çalışıyorum, ben Azerbaycan'la ilgili hiçbir şey konuşmadım ki!”
  • “Sonra uyandım. Meğer Akit'te yazan eski MHP milletvekili Ahmet Çakar varmış, onunla beni karıştırmışlar.”
  • “35 sene önce de yine o Ahmet Çakar yüzünden evime haciz gelmişti benim!”
  • “Düşün, annem arıyor: ‘Oğlum, senin Azerbaycan'la ne işin var?’ diyor.”
Ahmet ÇakarAzerbaycanFutbolGüncelSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Ahmet fena Çakmış :D 0 1 Yanıtla
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