Çankırı\'da Bitki Koruma Ürünleri Denetimi Yapıldı

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Çankırı'da bitki koruma ürünlerinin satışı ve depolanması ile ilgili denetim yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan planlamalar çerçevesinde bitki ve koruma ürünlerinin satışı ve depolanmasına yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim yapılmasına karar verildi. Bu çerçevede Çankırı İl Tarım ve Orman müdürlüğü teknik personelleri tarafından merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 14 bayinin mevzuatta belirtilen hükümlere uygun olup olmadığı kontrol edildi. - ÇANKIRI