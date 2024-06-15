Çankırı'da Elektrik Telleri Yangına Sebep Oldu - Son Dakika
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Çankırı'da Elektrik Telleri Yangına Sebep Oldu

Çankırı şehir merkezinde elektrik tellerinin çıkması sonucu çıkan kıvılcım, boş araziye sıçrayarak yangına sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

15.06.2024 00:47
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Çankırı'da elektrik tellerinin çıkması sonucu çıkan kıvılcım yangına sebebiyet verdi.

Olay, Çankırı şehir merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik direğinde bulunan tellerin çıkması sonucu kıvılcımlar boş araziye sıçradı. Kıvılcımların boş araziye sıçradığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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