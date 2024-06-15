Çankırı'da Elektrik Telleri Yangına Sebep Oldu

Çankırı'da elektrik tellerinin çıkması sonucu çıkan kıvılcım yangına sebebiyet verdi.
Olay, Çankırı şehir merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik direğinde bulunan tellerin çıkması sonucu kıvılcımlar boş araziye sıçradı. Kıvılcımların boş araziye sıçradığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - ÇANKIRI
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