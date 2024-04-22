Çankırı'da Fırtına Sonrası Yapılara Verilen Zararlar Onarılıyor - Son Dakika
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Çankırı'da Fırtına Sonrası Yapılara Verilen Zararlar Onarılıyor

Çankırı\'da Fırtına Sonrası Yapılara Verilen Zararlar Onarılıyor

Çankırı ve ilçelerinde hafta sonu etkili olan şiddetli fırtına sonucunda 65 binanın çatısı uçarken, 5 ahır zarar gördü, 3 cami minaresi yıkıldı ve 5 ağaç devrildi. Ekipler, fırtınanın ardından hasarların giderilmesi için çalışma başlattı. Yollara uçan çatı parçaları ve ağaçlar temizlendi, çatılar ise ekipler tarafından onarıldı.

22.04.2024 10:02
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Çankırı'da hafta sonu etkili olan şiddetli fırtınanın yapılara verdiği zararlar, ekipler tarafından onarılıyor.

Çankırı ve ilçelerinde, 20 Nisan Cumartesi günü etkili olan fırtına sebebiyle, 65 binanın çatısı uçarken, 5 ahır zarar gördü, 3 cami minaresi yıkıldı ve 5 ağaç devrildi. Çankırı il merkezi ve ilçelerinde yaşanan fırtınanın ardından hasarların giderilmesi için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yollara uçan çatı parçaları ve ağaçlar temizlendi. Çatılar ise ekipler tarafından onarıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da Fırtına Sonrası Yapılara Verilen Zararlar Onarılıyor - Son Dakika

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