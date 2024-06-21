Çankırı'da freni boşalan tırın üzerine keresteler ve beton bloklar düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Çankırı'da freni boşalan tırın üzerine keresteler ve beton bloklar düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde freni boşalan bir tırın üzerindeki keresteler ve beton bloklar bir otomobilin üzerine düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldü ve soruşturma başlatıldı.

21.06.2024 13:08
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde freni boşalan tırın üzerindeki keresteler ve beton blok bir otomobilin üzerine düştü. Tır ve otomobilin alev topuna döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Çankırı- Kastamonu karayolu İndağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Şekerci (53) idaresindeki 06 JPT 82 plakalı kereste ve beton blok yüklü tır, freninin boşalması sebebiyle kontrolden çıktı. Savrulan tırın dorsesindeki kereste ve beton bloklar, Ali Günbal yönetimindeki 06 BCP 023 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Beton bloklar ve kerestelerle birlikte savrulan otomobil, şarampolde yaklaşık 70 metre sürüklendi. Kereste ve beton bloklar uçuruma ve yol kenarına savruldu. Tır ise refüjde yaklaşık 400 metre sürüklenerek durabildi. Yaşanan feci kaza sonrası hem tır hem de otomobil alev topuna döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Tır ve otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Uçurumun kenarında asılı kalan otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere zincirle bağlandı.

Yaşanan feci kazada otomobil sürücüsü Ali Günbal hayatını kaybederken, tır sürücüsü Mesut Şekerci ise ağır yaralandı. Yaralı Şekerci, sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Çankırı-Kastamonu karayolu trafiğe kapatıldı. Jandarma ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ali Günbal'ın cenazesi, AFAD ekiplerince otomobilden çıkartılarak Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da freni boşalan tırın üzerine keresteler ve beton bloklar düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

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