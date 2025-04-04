Çankırı'da İkinci Otobüs Kazası - Son Dakika
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Çankırı'da İkinci Otobüs Kazası

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Çankırı'da bir fabrikanın otobüsü domuz sürüsüne çarptı, önceki kazada 23 işçi yaralanmıştı.

04.04.2025 05:47
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Çankırı'da aynı fabrikaya ait ikinci otobüs kazası: Bu kez domuz sürüsüne çarptı

23 işçinin yaralandığı otobüs kazasından 4 saat sonra, aynı fabrikanın bir başka otobüsü kaza yaptı

ÇANKIRI - Çankırı'da 23 işçinin yaralandığı otobüs kazasının ardından, işçilerin çalıştığı aynı fabrikaya ait ikinci bir otobüs kazası daha meydana geldi. İşçileri taşıyan otobüs, karayoluna aniden çıkan domuz sürüsüne çarptı. Bu kez kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, gece saatlerinde Çankırı'nın merkez ilçesine bağlı Tüney köyü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sumitomo Rubber Ako Lastik Fabrikası'nda çalışan işçileri taşıyan 18 S 0075 plakalı Otokar marka otobüs, karayoluna aniden çıkan domuz sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle birçok domuz telef olurken, otobüste bulunan yolcular ise kazayı yara almadan atlattı.

Öte yandan, yaklaşık 4 saat önce yine aynı fabrikaya ait M.G. yönetimindeki 18 S 0135 plakalı MAN marka otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilmişti. Meydana gelen kazada 23 kişi yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

Çankırı\'da İkinci Otobüs Kazası
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da İkinci Otobüs Kazası - Son Dakika

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