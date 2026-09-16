Çankırı\'da iş yerine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya bırakıldı

Çankırı'da iş yerine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'da bir dükkana giren yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yılanı yakalayarak yerleşim alanından uzak bir bölgede doğal ortamına saldı.
Çankırı'da bir iş yerine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Çankırı'da bir dükkana giren yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Yılan, itfaiye personelinin titiz çalışmasıyla yakalanarak, yerleşim alanından uzak bir bölgede doğal ortamında salındı.
Kaynak: İHA
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