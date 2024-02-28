Çankırı\'da Jandarma Ekipleri Tarafından 62 Şahıs Yakalandı

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 62 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde aranan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 62 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 5 gram narkotik madde ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken avlanma ve izin belgesi bulunmayan 2 şahsa 9 bin 76 TL idari işlem uygulandı.
Yapılan trafik denetimlerinde ise 60 araç trafikten men edilirken 233 araç sürücüsüne 559 bin 232 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI
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