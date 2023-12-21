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Çankırı'da kan donduran cinayet: Babasını öldürüp sobada yaktı - Son Dakika
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Çankırı'da kan donduran cinayet: Babasını öldürüp sobada yaktı

Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürdü ve cesedini sobada yaktı. Şahıs gözaltına alındı, babanın cesedine ait bulgular delil poşetleriyle çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankırı\'da kan donduran cinayet: Babasını öldürüp sobada yaktı
21.12.2023 - 11:06,
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- Çankırı'da kan donduran cinayet: Babasını öldürüp sobada yaktı

ÇANKIRI - Çankırı'da bir şahıs, babasını önce öldürdü sonra sobada yaktı. Olayla ilgili yakalanan şahıs gözaltına alınırken, babanın cesedine ait bulgular ise delil poşetleri ile evden çıkartıldı.

Olay, Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Demirci ve babası Hasan Demirci arasında öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İsmail Demirci, babası Hasan Demirci'yi öldürdü. Hasan Demirci'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Cansız bedeni delil poşetleriyle çıkartıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Hasan Demirci'nin cesedi sobanın içinde yanmış bir şekilde bulundu. Hasan Demirci'nin cesedine ait bulgular, olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil poşetleri ile araca taşındı. Demirci'ye ait bulgular, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İsmail Demirci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(BG-MK-ÖZ-Y)

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da kan donduran cinayet: Babasını öldürüp sobada yaktı - Son Dakika


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