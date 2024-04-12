Çankırı\'da market deposunda çıkan yangın söndürüldü

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Çankırı'da bir market deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, il merkezinde bulunan bir marketin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. - ÇANKIRI