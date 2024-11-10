Çankırı'da Moped Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Çankırı'da Moped Kazası: 5 Yaralı

Çankırı\'da Moped Kazası: 5 Yaralı

Korgun'da devrilen 3 tekerlekli mopeddin sonucunda 5 kişi yaralandı; hayati tehlike yok.

10.11.2024 16:56
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Çankırı'nın Korgun ilçesinde 3 tekerlekli mopedin devrilmesi neticesinde 5 kişi yaralandı.

Kaza, Korgun Bugay köyü yolu kibrit fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 3 tekerli moped, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada, R.K. (3), Y.K. (29), F.K. (30), H.K. (26) ve İ.K. (6) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da Moped Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

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